روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة تابعة لخط أنابيب “توركستريم” للغاز

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اتهمت روسيا الإثنين أوكرانيا بشن هجوم بواسطة مسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط توركستريم، خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من كانون الثاني/يناير وتخريب خط نورد ستريم في 2022.

وأورد الجيش الروسي في بيان أن “نظام كييف حاول شن هجوم بتسع مسيرات” على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب توركستريم في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا “لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية”، مشيرا إلى إسقاط جميع المسيرات بدون تعطيل عمل المحطة.

واشار البيان إلى أن الهجوم “لم يتسبب في أي إصابات” بين العاملين في محطة الضغط هذه الواقعة في منطقة غاي-كودزور.

لكن حطام إحدى الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أدى إلى أضرار طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات، بحسب المصدر.

وأكد الجيش الروسي أن “محطة الضغط توفر إيصال الغاز إلى خط أنابيب الغاز توركستريم بشكل طبيعي” بعد الهجوم.

خط أنابيب الغاز توركستريم الذي تم تدشينه في 2020 والقادر على نقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كلم، يصلان أنابا في روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا.

ويتيح هذا الخط الذي يمر تحت البحر الأسود، لروسيا تغذية جنوب شرق وجنوب أوروبا متفاديا عبور أوكرانيا التي كانت في البداية دولة رئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي في الأول من كانون الثاني/يناير، بعد انتهاء مدة عقد مبرم بين كييف وموسكو نهاية العام 2019، واستمر رغم الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.

ومع توقف مسار عبور الغاز عبر أوكرانيا، وبعد مرور أكثر من عامين على التخريب الذي طال خطوط أنابيب نوردستريم في بحر البلطيق، لن يتم تزويد أوروبا الآن الغاز الروسي إلا عبر خط أنابيب “توركستريم” (TurkStream) وامتداده “بلقان ستريم” (Balkan Stream) تحت البحر الأسود.

كما تشتري أوروبا الغاز الطبيعي الروسي المسال الذي يُنقل بواسطة ناقلات.

بور/دص-ريم/ص ك