روسيا تتوقع “مفاوضات صعبة” بشأن النزاع في أوكرانيا

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قلّل الكرملين الأحد من توقعات التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، قائلا إن المفاوضات ما زالت في بداياتها وحذّر من أنها ستكون “صعبة”.

ومن المقرر أن يعقد وفدان من روسيا وأوكرانيا محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في السعودية خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي “هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل. لسنا سوى في بداية هذا المسار”.

ولفت إلى أن هناك العديد من “المسائل” و”الخلافات الدقيقة” حول طريقة تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض دعوة مشتركة من الولايات المتحدة وأوكرانيا لوقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري لمدة 30 يوما، واقترح بدلا من ذلك وقف الهجمات على منشآت الطاقة فقط.

وقال بيسكوف في المقابلة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي “هناك مفاوضات صعبة تنتظرنا”.

وأضاف أن تركيز روسيا “الرئيسي” في المحادثات مع الولايات المتحدة سيكون استئناف لاتفاق نقل الحبوب بشكل آمن في البحر الأسود المبرم عام 2022.

وتابع “إننا نعتزم الاثنين مناقشة موافقة الرئيس بوتين على استئناف ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، وسيكون مفاوضونا مستعدين لمناقشة الخلافات الدقيقة حول هذه المشكلة”.

انسحبت موسكو عام 2023 من الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، متهمة الغرب بعدم الوفاء بالتزاماته بتخفيف العقوبات على صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة.

بور/ح س/الح