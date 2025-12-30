روسيا تحث على ضبط النفس بعد تهديد ترامب بشن ضربة على إيران

موسكو 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه من الضروري فتح باب الحوار مع إيران، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن التصعيد، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستدعم توجيه ضربة عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران.

وكان ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ألمح أمس الاثنين إلى أن طهران ربما تعمل لاستعادة برامج التسليح بعد الضربة التي شنتها واشنطن في يونيو حزيران الماضي. وتنفي إيران امتلاكها برنامجا لأسلحة نووية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)