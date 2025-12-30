The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روسيا تحث على ضبط النفس بعد تهديد ترامب بشن ضربة على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه من الضروري فتح باب الحوار مع إيران، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن التصعيد، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستدعم توجيه ضربة عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد إيران.

وكان ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ألمح أمس الاثنين إلى أن طهران ربما تعمل لاستعادة برامج التسليح بعد الضربة التي شنتها واشنطن في يونيو حزيران الماضي. وتنفي إيران امتلاكها برنامجا لأسلحة نووية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية