روسيا تحذر من تصعيد التوتر مع إيران وسط حشد عسكري أمريكي

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) – حذرت روسيا اليوم الخميس من “تصعيد للتوتر” حول إيران “لم يسبق له مثل”، وحثت على ضبط النفس وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه سيكتمل بحلول منتصف مارس آذار.

وأدت التهديدات الأمريكية بقصف إيران، في ظل تباعد وجهات نظر الجانبين بشأن البرنامج النووي لطهران، إلى ارتفاع أسعار النفط. وانضمت فرقاطة روسية اليوم الخميس إلى مناورات بحرية إيرانية مقررة في خليج عمان، وهو مسار بحري حيوي للطاقة العالمية.

واجتمع مفاوضون إيرانيون وأمريكيون يوم الثلاثاء، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهم اتفقوا على “مبادئ إرشادية”، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت أمس الأربعاء إن الجانبين ما زالا على خلاف إزاء بعض المسائل.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن إيران ستقدم اقتراحا مكتوبا حول كيفية معالجة مخاوف الولايات المتحدة.

* تهديد بالحرب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بقصف إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأرسل حاملتي طائرات وسفنا حربية وطائرات إلى المنطقة، مما يزيد من احتمالية شن هجوم آخر على الجمهورية الإسلامية.

وقصفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت نووية إيرانية وبعض المواقع العسكرية في يونيو حزيران الماضي. وقال المسؤول الأمريكي رفيع المستوى إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 فبراير شباط لبحث الملف الإيراني.

ولدى واشنطن شكوك في أن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية وتريد منها أن تتخلى تماما عن تخصيب اليورانيوم، وهي عملية تستخدم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة الذرية ولكنها يمكن أن تكون أيضا مادة لصنع رؤوس حربية.

وتطالب واشنطن أيضا إيران بالتخلي عن الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتوقف عن دعم جماعات في أنحاء الشرق الأوسط، وعدم استخدام القوة لقمع الاحتجاجات الداخلية.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك قنبلة نووية، قائلة إن برنامجها سلمي تماما. وتقول إنها ترفض مناقشة أي قضايا تتجاوز الملف النووي، وتصف الجهود المبذولة للحد من ترسانتها الصاروخية بأنها خط أحمر.

ورصدت صور التقطتها أقمار صناعية أعمالا إيرانية لإصلاح وتحصين المواقع منذ الصيف الماضي، وذلك في مواقع نووية وصاروخية، فضلا عن استعدادات في قواعد أمريكية بأنحاء الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي.

وتأتي المناورات المشتركة بين إيران وروسيا بعد أيام من سلسلة مطولة من التدريبات البحرية الإيرانية في خليج عمان، حيث عرض التلفزيون الإيراني الرسمي وحدات من القوات الخاصة على متن طائرات هليكوبتر وسفن.

وفي مؤشر على تزايد القلق بشأن تصاعد التوتر، أصبحت بولندا اليوم الخميس أحدث دولة أوروبية تحث مواطنيها على مغادرة إيران إذ قال رئيس الوزراء دونالد توسك إنه لم يعد أمام البولنديين سوى ساعات قليلة للمغادرة.

وبدأ ترامب بتهديد إيران بشن ضربات مجددا في يناير كانون الثاني، عندما قمعت السلطات الإيرانية احتجاجات واسعة النطاق بعنف أسفر عن مقتل آلاف في أنحاء البلاد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)