روسيا تحظر صادرات وقود الديزل بسبب شحّ ناجم عن الضربات الأوكرانية

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أعلنت روسيا الأربعاء حظر صادرات الديزل، بعدما فرضت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من القيود الأخرى لمواجهة شح الوقود الناجم عن ضربات أوكرانية تستهدف مصافيها.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين خُصّص لهذه الأزمة “دخل حظر تصدير الديزل حيّز التنفيذ اليوم، ما سيسمح بزيادة الإمدادات في السوق المحلية”.

ووصف نوفاك الوضع الحالي بأنه “معقّد” ويتطّلب استيراد مشتقات نفطية لتعويض النقص.

من جانبه، قال بوتين إن أوكرانيا “تسعى للإضرار بالاقتصاد” الروسي و”خلق مناخ من التوتر داخل المجتمع”، لكنّه شدّد على أنها لن تنجح في ذلك لأن “هامش الأمان في شبكة الطاقة الروسية مرتفع جدا”.

ردا على قصف روسيا لأراضيها، كثّفت أوكرانيا في الأشهر الماضية ضرباتها ضد المصافي ومستودعات النفط في روسيا، ما تسبّب تكرارا باندلاع حرائق كبيرة.

وأدت الهجمات التي تزامنت مع ازدياد الطلب على الوقود خلال موسم الصيف، إلى نقص في مناطق عدة، لا سيما في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وفي سان بطرسبورغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، أفاد سكان وكالة فرانس برس بمواجهتهم صعوبات في التموّن بمادة البنزين.

وقال رومان نيكيفوروف وهو مهندس يبلغ 36 عاما خلال انتظاره في طابور “اضطررت للمرور على خمس أو ست محطات وقود، كلها فارغة”.

وقالت سفيتلانا نيكولاينكو البالغة 42 عاما وهي موظفة إدارية إن “الوضع تفاقم بشكل كارثي”.

وأضافت “لم نتمكن من تعبئة الوقود في عطلة نهاية الأسبوع، واليوم هذه هي محطة الوقود الوحيدة (العاملة) التي عثرنا عليها”.

واعتبر مكسيم إيفانوف وهو مهندس يبلغ 35 عاما، أن “الوضع ازداد سوءا هذا الأسبوع” بالنسبة للوقود، قائلا “لم يعد متوفرا في أي مكان”.

وبحسب إحصاء أجرته فرانس برس استنادا إلى تصريحات السلطات ووسائل الإعلام المحلية، تشهد نحو 90 في المئة من المناطق الروسية تقنينا للوقود أو نقصا في إمداداته منذ حزيران/يونيو.

وفرضت بعض المناطق سقفا لكمية الوقود التي تُباع لكل مشتر، فيما حظرت مناطق أخرى التخزين.

وسبق لروسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، أن حظرت تصدير بعض فئات بنزين السيارات ووقود الطيران.

بور/ود/ناش