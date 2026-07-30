روسيا تدرج مؤسس تلغرام في قائمتها السوداء “للإرهابيين”

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أدرجت روسيا الخميس مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف في قائمتها السوداء “للإرهابيين والمتطرفين”، بعد أيام من إعلانها أنها تسعى لاعتقاله على خلفية اتهامه بالسماح للاستخبارات الأوكرانية باستخدام منصته.

ويعيش دوروف الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، خارج روسيا منذ سنوات، ودخل في مواجهات متكررة مع السلطات الروسية مع تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.

وتُعد تلغرام إحدى أهم وسائل التواصل في البلاد، وحاول مسؤولون في روسيا حجبها مرارا أو عرقلة نجاحها في مسعى للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع الروس لاستخدام بديل غير مشفّر تدعمه الدولة.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) هذا الأسبوع إصدار مذكرة توقيف دولية بحق دوروف البالغ 41 عاما، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت دول أو هيئات إنفاذ قانون أخرى ستمتثل لها.

وظهر اسم دوروف الخميس في السجل الإلكتروني الروسي لـ”الإرهابيين والمتطرفين”، وهي قائمة سوداء تشرف عليها هيئة الرقابة المالية الروسية “روسفينمونيتورينغ”.

ويحظر على الأشخاص المدرجين في هذه القائمة عمليا إجراء معاملات مالية داخل روسيا.

وغالبا ما تستهدف موسكو خصومها السياسيين باتهامات بدعم “الإرهاب” أو “التطرف”.

وقالت هيئة الأمن الفدرالي الروسي إن تلغرام لم يحذف روبوت مواعدة شائع تستخدمه الاستخبارات الأوكرانية بحسب موسكو لاستدراج الشباب الروس إلى “أنشطة إرهابية وتخريبية”.

ولم يعلّق دوروف بعد على هذه الاتهامات.

بور/س ح/جك