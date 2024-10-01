روسيا تدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان

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موسكو (رويترز) – دعت روسيا يوم الثلاثاء إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، محذرة من أن الهجوم سيؤدي إلى مزيد من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إن وحدات من القوات الخاصة وقوات المظلات شنت غارات على لبنان يوم الثلاثاء في إطار توغل بري “محدود”، بينما قالت جماعة حزب الله المدعومة من إيران إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على مقر لجهاز الاستخبارات (الموساد) بالقرب من تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “تندد روسيا بشدة بالهجوم على لبنان وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والسعي بشكل حقيقي لوسائل سلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط”.

وأضافت “من المؤكد أن تلك الخطوة التي اتخذتها القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في أعقاب اغتيال عدد من قادة حزب الله ستؤدي إلى مزيد من تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط”.