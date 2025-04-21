روسيا تستأنف ضرباتها الجوية بعد هدنة عيد الفصح (مسؤولان اوكرانيان)

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استأنفت روسيا ضرباتها الجوية على شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق ما ذكر مسؤولان محليان أوكرانيان الاثنين، في أعقاب هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتبادلت الدولتان الاتهام بانتهاكها.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا سيرغي ليساك على تلغرام “أطلق الجيش الروسي طائرات مسيرة على المنطقة”.

وأضاف أن أضرارا لحقت بمنزل واندلع حريق في مصنع للمواد الغذائية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف في الجنوب إن الغارات الجوية الروسية استؤنفت أيضا في المنطقة.

وكتب عبر تلغرام “في صباح 21 نيسان/أبريل، عند قرابة الساعة 04,57، هاجم العدو المدينة بصواريخ، يجري تحديد نوعها. ولم يقع ضحايا أو أضرار”.

ومساء الأحد، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح “أكثر من 2000 مرة”، لكنه أكد أنه لم تحدث أيّ غارات جوية روسية خلال النهار.

واقترح وقف أيّ ضربات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ على المنشآت المدنية لمدة لا تقل عن 30 يوما.

بور/ريم/غ ر