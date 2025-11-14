روسيا تشنّ هجوما واسعا بالمسيّرات والصواريخ على أوكرانيا

شهدت مناطق من أوكرانيا ولا سيما العاصمة هجوما روسيا واسعا بصواريخ ومسيّرات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أسفر عن سقوط قتلى وإصابة عشرات المباني السكنية وفقا للسلطات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية ليلا في أجواء مناطق في الجنوب وعلى ضفاف البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الهجوم الروسي الليلي على كييف أوقع أربعة قتلى، متهما موسكو بتعمد استهداف المدنيين.

وقال زيلنسكي “قُتل أربعة أشخاص. استُخدم في الهجوم نحو 430 مسيّرة و18 صاروخا” واصفا الهجوم بأنه “مدروس ليُلحق أكبر ضرر بالسكان وبالبنى التحتية المدنية”.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو “يقصف الروس مبانيَ سكنية. هناك العديد من المباني المرتفعة التي تضررت في كل أنحاء كييف، وفي كل منطقة منها”.

وذكرت شرطة كييف أن عدد المباني التي تضررت ليلا يناهز الثلاثين.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، وشاهدوا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد ضربات المسيّرات والصواريخ.

– “ليلة صعبة” –

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام “قوات الدفاع الجوي ناشطة في كييف” متحدثا عن “هجوم واسع النطاق على العاصمة” وداعيا السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وذكر أن الحرائق اندلعت في نقاط عدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت لإخمادها.

واضاف أن “أجزاء من شبكات التدفئة تضررت. في منطقة ديسنيانسكي، وبسبب حالة طوارئ في خط التدفئة الرئيسي، انقطعت التدفئة موقتا عن بعض المباني”.

وقال أوليكساندر ماركوشين، رئيس بلدية إربين الواقعة في منطقة كييف، على فيسبوك إنها “ليلة صعبة… طائرات مسيّرة وصواريخ في سماء المدينة”.

وفي مدينة تشورنومورسك القريبة من أوديسا في الجنوب، قُتل شخصان على الأقل وأصيب سبعة بجروح في هجوم روسي بالمسيّرات استهدف سوقا، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وتواصل روسيا التي يتفوّق جيشها على القوات الأوكرانية من حيث الإمكانات والتجهيزات العسكرية، هجومها الذي بدأته عام 2022، وتستمر في التقدم في شرق أوكرانيا لا سيما في منطقة دونيتسك حيث تركزت معظم المعارك في الآونة الأخيرة.

وتكثف موسكو قصفها للبنية التحتية المدنية والطاقة وشبكة السكك الحديد في أوكرانيا منذ أسابيع، مع انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء.

– مسيّرات أوكرانية –

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام “خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 216 مسيّرة أوكرانية من بينها 66 فوق منطقة كراسنودار و59 فوق البحر الأسود.

وفي نوفوروسيسك الواقعة على ضفاف البحر الأسود ذكرت السلطات المحلية أن الهجمات بالطائرات الأوكرانية المسيّرة أصابت محطة لتكرير النفط بأضرار.

وجاء في بيان لخلية الأزمة في المنطقة أن تساقط حطام الطائرات المسيّرة أدى إلى اشتعال النيران في تلك المحطة قبل السيطرة عليها.

وفي نوفوروسيسك أيضا، أصيب مبنى سكني وتحطمّت نوافذه وأصيب فيه شخص بجروح، وفقا للمصدر نفسه.

وفي مرفأ المدينة، أصيبت سفينة مدنية بأضرار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من طاقمها بجروح، بحسب البيان.

ودائما ما تتسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية بإلحاق ضرر بقطاعَي النفط والغاز وخطوط الأنابيب المستخدمة لنقل الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وما زالت مفاوضات السلام متعثرة بين البلدين بعد تأجيل لقاء كان مقررا في بودابست بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

,وقالت الرئاسة الفرنسية الجمعة أن إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس الاثنين “لإعادة تأكيد التزام فرنسا تجاه أوكرانيا” و”الحفاظ على زخم العمل الذي بُذل بشأن قضية الضمانات الأمنية” لكييف.

