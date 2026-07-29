روسيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس تلغرام بتهمة التواطؤ في “أنشطة إرهابية”

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أعلنت روسيا الأربعاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، مؤسس ومدير منصة تلغرام المولود في روسيا والذي يحمل جوازي سفر فرنسي وإماراتي، بتهمة التواطؤ في “أنشطة إرهابية”.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان “صدرت مذكرة توقيف دولية” بحق دوروف الموجود حاليا في فرنسا.

وأشار الجهاز إلى أنه يواجه اتهامات بـ”التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي” بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.

واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي تطبيق تلغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، تستخدمه الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتدريب شبان روس على “أنشطة إرهابية وتخريبية”.

وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال تموز/يوليو 2025 في مناطق روسية مختلفة على 46 روسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاما، استخدموا برنامج “ليو ماتش بوت” المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقا ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.

بور/رك/دص