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روسيا تطالب إسرائيل بالامتناع عن مهاجمة اليونيفيل في لبنان

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة إنها “شعرت بالغضب” مما وصفته بأنه هجوم عسكري إسرائيلي على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن القيام بأي “أعمال عدائية” ضدها.

وأضافت الوزرة في بيان “يطالب الجانب الروسي بأن تمتنع (إسرائيل) عن أي أعمال عدائية ضد جنود حفظ السلام باليونيفيل الذين ينفذون مهامهم في لبنان وفقا للتفويض الحالي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعبر عن دعمه ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية