روسيا تطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان

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موسكو (رويترز) – طالبت روسيا إسرائيل يوم الثلاثاء بسحب قواتها من لبنان، محذرة من أن الهجوم سيؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “تدين روسيا بشدة الهجوم على لبنان وتطالب السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للأعمال القتالية وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية والسعي بشكل حقيقي لوسائل سلمية لحل الصراع في الشرق الأوسط”.

وقالت إسرائيل إن وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) ومظليين شنت غارات في لبنان يوم الثلاثاء في إطار توغل بري “محدود”، بينما قالت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على إسرائيل بما في ذلك جهاز المخابرات الإسرائيلي قرب تل أبيب.