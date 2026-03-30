روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس

طردت روسيا الاثنين دبلوماسيا بريطانيا على خلفية اتّهامه بالتجسس، وهي تهم رفضتها لندن واعتبرت أنها “مجرّد هراء”.

وتبادلت موسكو ولندن طرد عدد من الدبلوماسيين خلال العقد الأخير بتهم التجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن الدبلوماسي الذي عرّف عنه بأنه سكرتير السفارة البالغ 29 عاما ألبرتوس غيرهاردوس يانسه فان رينسبورغ طُرد لتورطه في “أنشطة استخباراتية تخريبية تهدد أمن روسيا”.

وأضاف “اتُّخذ قرار بسحب اعتماد يانسه فان رينسبورغ وأُمر بمغادرة روسيا خلال أسبوعين”.

وذكرت الخارجية الروسية بأنها استدعت القائم بالأعمال البريطاني وحذّرت لندن من الرد بالمثل.

من جانبها، اتّهمت بريطانيا روسيا بشن “حملة مضايقات عدوانية ومنسّقة”.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن “الاتهامات الروسية اليوم لدبلوماسيينا هي مجرّد هراء تام”، مضيفا أن موسكو تروّج “لاتهامات خبيثة ولا أساس لها إطلاقا بشأن عملهم”.

