روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل

موسكو 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة النقل الروسية اليوم السبت إن شركات الطيران الروسية أوقفت رحلاتها إلى إيران وإسرائيل.

وذكرت إسرائيل أنها نفذت هجوما وقائيا ضد إيران اليوم السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، نسقت شركات الطيران الروسية مع الوزارة وهيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إعداد مسارات بديلة مسبقا لضمان سلامة الرحلات الجوية إلى دول الخليج.

وأضافت أن مدة الرحلات ستزيد نتيجة اعتماد مسارات أطول.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)