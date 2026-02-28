The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وزارة النقل الروسية اليوم السبت إن شركات الطيران الروسية أوقفت رحلاتها إلى إيران وإسرائيل.

وذكرت إسرائيل أنها نفذت هجوما وقائيا ضد إيران اليوم السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، نسقت شركات الطيران الروسية مع الوزارة وهيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إعداد مسارات بديلة مسبقا لضمان سلامة الرحلات الجوية إلى دول الخليج.

وأضافت أن مدة الرحلات ستزيد نتيجة اعتماد مسارات أطول.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية