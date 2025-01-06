روسيا تعلن السيطرة على بلدة كوراخوف في شرق أوكرانيا

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أعلنت روسيا السيطرة على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا بعد ثلاثة أشهر من المعارك، معتبرة أن هذا التقدم سيتيح لقواتها السيطرة على باقي منطقة دونيتسك “بوتيرة متسارعة”.

ويأتي الإعلان في حين تشن القوات الاوكرانية التي تتعرض لانتكاسات منذ أشهر في الجبهة الشرقية، هجوما جديدا في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في آب/أغسطس 2024.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخائيلو دراباتي لوسائل إعلام منها وكالة فرانس برس، “نكبد الروس خسائر باستمرار” دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية الجارية في كورسك.

ويسعى الجانبان إلى تعزيز وضعهما في ظل تكهنات كثيرة تسري منذ أسابيع حول شروط مفاوضات سلام مستقبلية، قبل وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

وتعهّد الجمهوري وضع حد بسرعة للنزاع المتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، من دون تقديم أي مقترحات ملموسة لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام.

والولايات المتحدة هي المورّد الرئيسي للمساعدات لكييف، فيما تعتبر روسيا واشنطن عدوتها الوجودية.

من جانبه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن “على الولايات المتحدة الأميركية مساعدتنا لتغيير طبيعة الوضع وإقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”، وأضاف أن على الأوكرانيين أيضا خوض محادثات “واقعية” حول مسألة الأراضي.

وعلى الجبهة الجنوبية وبعد أشهر من القتال بوتيرة بطيئة لكن مع إحراز تقدم متواصل، قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين على تلغرام إن وحدات روسية “حررت بالكامل بلدة كوراخوف، أكبر تجمع سكان في جنوب غرب دونباس”.

تضم المدينة الصناعية التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالى 22 ألف نسمة، محطة للطاقة طالتها أضرار بسبب المعارك.

وتبعد بلدة كوراخوف نحو ثلاثين كيلومترا عن مدينة بوكروفسك المهمة لتأمين الحاجات اللوجستية للجيش الأوكراني والتي بات الجيش الروسي على مسافة تقل عن ستة كيلومترات منها.

– “انتصار” لموسكو –

من جهته، لم يؤكد الجيش الأوكراني خسارة المدينة، مكتفيا الاثنين بالإبلاغ عن “عمليات هجومية في منطقة كوراخوف”.

وردا على الإعلان الروسي قال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخائيلو دراباتي “هذا ليس من اختصاصي”.

لكن خريطة المعارك التي نشرها موقع “ديب ستيت”، المقرب من الجيش الأوكراني، تظهر المدينة تحت السيطرة الكاملة للروس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السيطرة على المدينة تتيح للقوات الروسية التقدم في باقي منطقة دونيتسك “بوتيرة متسارعة”، معلنة السيطرة كذلك على قرية جنوب بوكروفسك.

وسرعت روسيا تقدمها في شرق أوكرانيا في الشهور الأخيرة، سعيا للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، لكنها لم تحقق اختراقا واسع النطاق ومنيت، وفقا لكييف، بخسائر فادحة في العديد والعتاد.

– “مباحثات واقعية” –

يأتي ذلك فيما يواجه الجيش الروسي صعوبات في أماكن أخرى. ففي منطقة كورسك، وبعد أسابيع من محاولته صد القوات الأوكرانية، أعلن أنه يتعرض لهجوم مضاد.

وتسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة في هذه المنطقة منذ الهجوم الذي شنّته في آب/أغسطس 2024، رغم الهجمات المضادة التي تنفذها القوات الروسية المدعومة بآلاف الجنود الكوريين الشماليين، بحسب كييف.

إلى ذلك، أعلنت موسكو الأحد أنها صدت هجوما أوكرانيا جديدا في هذه المنطقة، في حين لم تعلق كييف على هذا الموضوع.

وباستثناء تصريحات ميخائيلو دراباتي، لزم الجيش الأوكراني الصمت إلى حد كبير حول العملية الجارية وهدفها.

وذكّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي بـ”أهمية” إبقاء الجيش الروسي في منطقة كورسك لمنعه من نشر كافة قواته على الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وقال “نبقي منطقة عازلة على الأراضي الروسية من خلال التدمير الفعال للقدرات العسكرية الروسية”.

دبلوماسيا، تأمل كييف أن يتخذ الحلفاء الغربيون في الأسابيع المقبلة قرارات قوية وفي مقدمتهم دونالد ترامب، للحصول على “ضمانات أمنية” ضد روسيا.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف إلى “إجراء مباحثات واقعية حول الأراضي” لتحقيق السلام مع موسكو التي تطالب بالتنازل لها عن أربع مناطق تقع جزئيا تحت سيطرتها، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، وتخلي كييف عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وهذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لزيلينسكي.

على صعيد متصل، اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية الاثنين بوجود “مشاكل” داخل لواء “آن كييف” الذي قامت فرنسا بتدريبه وتجهيزه جزئيا، بعد تقارير عن حالات سوء استخدام للسلطة وفرار من الخدمة.

وأضاف أنه “بقدر الإمكان، يتم حل كل هذه المشاكل” مؤكدا أن عدد الجنود الفارين الذين تدربوا في فرنسا “ضئيل”.

بور/ريم-ليل/ح س