روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

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أعلن الجيش الروسي الأحد السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في اطار مواصلته قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة رغم الخسائر الكبيرة.

وبشكل منفصل، كشفت روسيا أيضا أنها أرسلت طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من عبور حدودها فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن “وحدات مجموعة +الغرب+ حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)”.

وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022، على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.

وكانت أندرييفكا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 20 شخصا، واحدة من آخر المناطق في منطقة لوغانسك الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة كييف وتشكل هدفا رئيسيا لموسكو.

وبيستشانوي أيضا كانت في سلة أهداف الكرملين لأن الاستيلاء عليها قد يمهد الطريق أمام روسيا للوصول إلى نهر أوسكيل الذي يقع على بعد نحو 10 كيلومترات، وفقا لمعهد دراسات الحرب.

وتقول موسكو إنها استولت على سلسلة من القرى والبلدات في الأسابيع الأخيرة يتألف الكثير منها من بضعة شوارع فقط وعدد قليل من المباني المهجورة.

ولم يتمكن أي من الجانبين من تحقيق اختراق، حيث تؤكد كل من موسكو وكييف أنهما تلحقان خسائر فادحة بالطرف الآخر بعد عامين ونصف تقريبا من شن روسيا هجومها.

هذا وأسفرت عمليات القصف الأحد عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل في أوكرانيا على جانبي خط المواجهة، وفق ما أفادت السلطات الروسية والأوكرانية.

– اشتباك “مباشر”!

أعلنت روسيا الأحد إرسال طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين أميركيتين استراتيجيتين من عبور حدودها فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.

وكثيرا ما ينفذ الجيش الأميركي طلعات جوية فوق مياه دولية في عمليات يؤكد أنه يجريها في المجال الجوي المحايد وطبقا للقانون الدولي.

غير ان موسكو ردت بقوة على التدريبات في الأشهر القليلة الماضية وحذرت في حزيران/يونيو من أن طلعات المسيرات الأميركية فوق البحر الأسود قد تؤدي إلى اشتباك عسكري “مباشر”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد إرسال طائرات مقاتلة لاعتراض “هدف جوي يقترب من حدود روسيا الفدرالية”.

وأضافت أن “طواقم المقاتلات الروسية حددت الهدف الجوي بأنه قاذفتان استراتيجيتان طراز بي-52 إتش تابعتان لسلاح الجو الأميركي”.

وتابعت “مع اقتراب المقاتلات الروسية، صححت القاذفتان الأميركيتان الاستراتيجيتان مسارهما وابتعدتا (…) من الحدود مع روسيا”.

في حزيران/يونيو، اتهمت موسكو الولايات المتحدة باستخدام طلعات مسيراتها الاستطلاعية فوق مياه محايدة في البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا في ضرب شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها.

وقالت إن الطلعات الجوية زادت من خطر حدوث “مواجهة مباشرة” بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، وأن جيشها تلقى تعليمات بإعداد “رد عملياتي”.

بور/ب ق-غد-سام/نور