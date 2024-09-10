روسيا تعلن مقتل امرأة في ضربة أوكرانية على منطقة موسكو

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أعلنت روسيا الثلاثاء مقتل امرأة إثر ضربة أوكرانية في منطقة موسكو وإسقاط 144 طائرة مسيّرة ليلا.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور عبر تطبيق “تلغرام”، إنّ “امرأة تبلغ من العمر 46 عاما قتلت” بعد أن ضربت طائرة بدون طيار مبنى سكنيا في رامنسكوي الواقعة على المشارف الجنوبية الشرقية للعاصمة.

في المقابل، أوضح الحاكم أن مقتل طفل في التاسعة من العمر “لم يتأكد بعد” بعدما كان أعلن ذلك في منشور سابق. وأشار من جانب آخر الى ان “ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح” ونقلوا الى المستشفى.

ليل الاثنين الثلاثاء، أسقطت الدفاعات المضادة للطيران الروسية 144 مسيرة أوكرانية بينها 20 فوق منطقة موسكو كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام.

بسبب هذا الهجوم، حدث اضطراب في حركة الملاحة شمل رحلات من عدة مطارات في موسكو، بحسب ما ورد على مواقعها. حصل اضطراب في حركة الملاحة في مطار كازان الدولي في غرب موسكو بحسب وكالة الانباء ريا نوفوستي.

وقالت الوزارة “تم اعتراض 72 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك و20 فوق منطقة موسكو و14 فوق منطقة كورسك و13 فوق منطقة تولا، وثماني فوق منطقة بيلغورود وسبع فوق منطقة كالوغا وخمس فوق منطقة فورونيج، وأربع فوق منطقة ليبيتسك وواحدة على منطقة أوريل”.

تعلن روسيا بشكل شبه يومي أنها أسقطت مسيّرات أوكرانية تطلق على أراضيها لكن من النادر ان تتمكن من إصابة منطقة موسكو.

– السيطرة على بلدة أوكرانية –

عشية هذا الهجوم الأوكراني، أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة جديدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا قرب مدينة بوكروفسك التي تقدمت نحوها قواتها سريعا في الأسابيع الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جنودها سيطروا على بلدة ميمريك على بعد حوالى 20 كيلومترا من بوكروفسك.

وكان الجيش الروسي أعلن الأحد أنه سيطر على بلدة أخرى في المنطقة، وهي نوفوغروديفكا.

وكانت بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني، هدفا منذ عدة أسابيع للقوات الروسية المتفوقة في العديد والأسلحة.

رغم الهجوم المفاجئ عبر الحدود الذي شنته كييف في 6 آب/أغسطس في منطقة كورسك، تواصل موسكو تحقيق تقدم ميداني في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي لا تزال مركز المعارك.

وكانت كييف أطلقت في ذلك التاريخ هجوما في هذه المنطقة الواقعة قبالة منطقة سومي شرقي أوكرانيا، بهدف إنشاء منطقة عازلة لحماية مدنيّيها في المناطق الحدودية من الهجمات الجوية الروسية.

من جهتها، أعلنت كييف مسؤوليتها، السبت، عن هجوم على مستودع ذخيرة روسي أدى إلى نشوب حريق في منطقة فورونيج الحدودية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك.

وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الاثنين بالهجمات الروسية المتكررة على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وقال فولكر تورك إن السكان “محاصرون في دورات من الإرهاب، من خلال الهجمات المستمرة التي تشنها روسيا على منشآت مدنية مثل المستشفيات والمدارس والمتاجر الكبرى، وموجات متكررة من استهداف البنية التحتية للطاقة مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “أخشى على الأوكرانيين في الشتاء المقبل”.

بور/نور/غد