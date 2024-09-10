روسيا تعلن مقتل طفل بضربة أوكرانية على منطقة موسكو

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أعلنت روسيا الثلاثاء أنّ طفلاً قُتل في منطقة موسكو في غارة أوكرانية، وذلك بعيد تأكيدها أنها أسقطت خلال الليل ما لا يقل عنّ 71 طائرة مسيّرة معادية.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور عبر تطبيق “تلغرام”، إنّ “طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات قتل للأسف” بعد أن ضربت طائرة بدون طيار مبنى سكنيا في رامنسكوي الواقعة على المشارف الجنوبية الشرقية للعاصمة.

وأضاف أنّ الهجوم أوقع أيضاً جريحا واحدا.

وأتى هذا الإعلان بعيد تأكيد السلطات المحلية ووكالة تاس الحكومية الروسية أنّ الدفاعات الروسية المضادّة للطائرات أسقطت فوق الأراضي الروسية ليل الإثنين-الثلاثاء ما لا يقلّ عن 75 طائرة بدون طيّار أوكرانية.

وبحسب الحاكم فإنّ 14 من هذه الطائرات المسيّرة تم إسقاطه في منطقة موسكو.

وأدّى هذا الهجوم الجوي الواسع النطاق إلى تعطل الرحلات الجوية في عدد من مطارات موسكو، بحسب مواقعها.

وفي منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا “تمّ اعتراض وتدمير 59 طائرة بدون طيار معادية”، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز، مؤكدا أنّ هذا القصف لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في منطقة تولا جنوبي موسكو، بحسب تاس.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير طائرات أوكرانية بدون طيار يتم إطلاقها ضد أراضيها ونادرا ما تصل إلى منطقة موسكو.

بور/بم