روسيا تقدم ميزانيتها لعام 2025 بدون الكشف علنا عن النفقات العسكرية

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قدمت الحكومة الروسية الاثنين مشروع قانون ميزانيتها لعام 2025 إلى مجلس الدوما دون مناقشة علنية للإنفاق العسكري الذي تضخم خلال العامين الماضيين لدعم الهجوم المكلف في أوكرانيا.

منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي، وتطوير مجمعه الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.

عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70% تقريبا مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من اجمالي الناتج المحلي بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان “إن الأولويات الرئيسية للميزانية (…) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وامنها والسيادة التكنولوجية”.

اجمالا سيرتفع الإنفاق الفدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو)بزيادة قدرها 12% تقريبا في عام.

وكشفت الوزارة الروسية بالأرقام، كيف سيتم توزيع الاستثمارات العام المقبل لكن ليس بالنسبة لفئة “الدفاع”.

وكشفت انه سيتم تخصيص “أموال كبيرة” “لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري”.

وردا على سؤال لفرانس برس أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن “جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا” دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف أيلول/سبتمبر أعلن بوتين أن “تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد” و”دمج المناطق الأوكرانية المحتلة” ضمن “أولويات” الميزانية.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريبا ليصل إلى 1,5 مليون جندي.

ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من كانون الثاني/يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.

بور/ليل/نور