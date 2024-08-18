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روسيا تقول طائرة تابعة للتحالف اقتربت “على نحو خطير” من إحدى طائراتها في سوريا

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(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن مسؤول عسكري روسي في سوريا أن قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت “بشكل خطير” من طائرة استطلاع روسية فوق محافظة حمص يوم الأحد.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين ولكن تم صده في وقت لاحق.

ونقلت وكالة تاس عن الكابتن أوليج إجناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا “اقتربت قاذفة قنابل من طراز إف/إيه-18 تابعة للتحالف على نحو خطير من طائرة من طراز أن-30 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تقوم برحلة مخطط لها في المجال الجوي السوري”.

وأضاف “أظهر الطاقم الروسي احترافية عالية، واتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام”.

وذكرت وكالة تاس أن الحادثة وقعت فوق منطقة التنف في محافظة حمص.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.

وتملك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منطقة التنف السورية عبر الحدود مع الأردن.

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