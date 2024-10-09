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روسيا تنتقد تصريحات هاريس بشأن لقاء بوتين

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انتقدت روسيا الأربعاء تصريحات لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية، أكدت فيها أنها لن تلتقي بحال فوزها، الرئيس فلاديمير بوتين لبحث الحرب في أوكرانيا، من دون حضور ممثل عن كييف.

ودانت السفارة الروسية في واشنطن التصريحات “المهينة” و”غير المقبولة” التي أدلت بها المرشحة الديموقراطية.

وأشارت الى أن ما قالته هاريس “يظهر فقط إحباط وعجز الأوساط الحاكمة في واشنطن”، منتقدة “الخطاب الهجومي” و”غضب” الولايات المتحدة.

واعتبرت السفارة أن ذلك يعود الى “عدم قدرة” واشنطن على إدارة العلاقات مع موسكو، المتدهورة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من 2022.

وكانت هاريس قالت لشبكة “سي بي إس” إنّها إذا فازت في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل فإنّ أيّ اجتماع بينها وبين بوتين “لن يُعقد ثنائيا بدون أوكرانيا”.

وأضافت “يجب أن تكون لأوكرانيا كلمة بشأن مستقبل أوكرانيا”.

وفي هذه القضية الأساسية من قضايا السياسة الخارجية، سعت المرشحة الديموقراطية إلى أن تميّز نفسها بوضوح عن منافسها الجمهوري دونالد ترامب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية.

وقالت هاريس “لو كان دونالد ترامب رئيساً لكان بوتين جالساً الآن في كييف، فلنكن واضحين”. 

ويؤكّد ترامب بانتظام أنه إذا ما عاد إلى السلطة، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا حتى قبل أن يتولّى منصبه في كانون الثاني/يناير. لكنّ الملياردير الجمهوري لم يحدّد كيف سيفعل ذلك.

في نهاية أيلول/سبتمبر، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس والمرشح الجمهوري ترامب.

بور/كام/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية