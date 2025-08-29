روسيا تندد بتحرك أوروبي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

موسكو (رويترز) – نددت روسيا يوم الجمعة بقرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا إطلاق عملية قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وبدأت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، ما يطلق عليها “آلية العودة السريعة للعقوبات” يومالخميس بسبب اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الرامي إلى منعها من تطوير القدرات لصنع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان حمّلت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق عام 2015 “نندد بشدة بهذه الأفعال من جانب الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها”.

وأبرمت موسكو اتفاقا للتعاون الاستراتيجي مع طهران هذا العام، واستنكرت قصف إسرائيل والولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية في يونيو حزيران الماضي.

وترفض إيران الاتهامات الغربية بالسعي لتطوير سلاح نووي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن محاولات إعادة فرض العقوبات على طهران “عامل خطير مزعزع للاستقرار” يقوض البحث عن حل عبر التفاوض.

وأضافت أنه من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن يؤدي إلى “عواقب وخيمة”.

