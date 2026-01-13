روسيا تندد بتهديدات أمريكية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها

موسكو 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – نددت روسيا اليوم الثلاثاء بما وصفته بأنه “تدخل خارجي تخريبي” في السياسة الداخلية الإيرانية، وقالت إن التهديدات الأمريكية بشن هجمات عسكرية جديدة على البلاد “غير مقبولة على الإطلاق”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان “يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات المستوحاة من الخارج ذريعة لتكرار العدوان على إيران المرتكب في يونيو 2025 أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط والأمن الدولي “.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)