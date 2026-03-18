The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روسيا تندد بهجوم أمريكي إسرائيلي قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 18 مارس آذار (رويترز) – نددت روسيا اليوم الأربعاء بهجوم وقع بالقرب من محطة بوشهر النووية الإيرانية أمس، والذي قالت إنه وقع على بعد أمتار قليلة من وحدة لتوليد الطاقة، ودعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مهاجمة المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية.

وأدلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية بالتصريحات في مؤتمر صحفي.

وقالت زاخاروفا “ندين بشدة الهجوم الصاروخي غير المسؤول وغير المقبول على الإطلاق على المحيط الداخلي لمحطة بوشهر النووية، على بُعد أمتار قليلة من مفاعل عامل”.

وأضافت أن مثل هذه الهجمات تشكل مخاطر إشعاعية غير مقبولة في الشرق الأوسط، وتنطوي على عواقب وخيمة غير محسوبة.

وتولت روسيا بناء محطة بوشهر وتساعد إيران في تشغيلها وتوسيعها.

وأبلغت إيران أمس الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهجوم لم يتسبب في أضرار مادية أوبشرية.

(إعداد علي خفاجي وأميرة زهران للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

