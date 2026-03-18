روسيا تندد بهجوم أمريكي إسرائيلي قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية
موسكو 18 مارس آذار (رويترز) – نددت روسيا اليوم الأربعاء بهجوم وقع بالقرب من محطة بوشهر النووية الإيرانية أمس، والذي قالت إنه وقع على بعد أمتار قليلة من وحدة لتوليد الطاقة، ودعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مهاجمة المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية.
وأدلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية بالتصريحات في مؤتمر صحفي.
وقالت زاخاروفا “ندين بشدة الهجوم الصاروخي غير المسؤول وغير المقبول على الإطلاق على المحيط الداخلي لمحطة بوشهر النووية، على بُعد أمتار قليلة من مفاعل عامل”.
وأضافت أن مثل هذه الهجمات تشكل مخاطر إشعاعية غير مقبولة في الشرق الأوسط، وتنطوي على عواقب وخيمة غير محسوبة.
وتولت روسيا بناء محطة بوشهر وتساعد إيران في تشغيلها وتوسيعها.
وأبلغت إيران أمس الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهجوم لم يتسبب في أضرار مادية أوبشرية.
(إعداد علي خفاجي وأميرة زهران للنشرة العربية)