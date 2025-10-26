روسيا تُعلن نجاح تجربة أخيرة لصاروخ كروز بالدفع النووي

أعلنت روسيا الأحد أنها أجرت تجربة نهائية ناجحة لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي ووصفته بأنه “ابتكار فريد”، تزامنا مع غموض يكتنف لقاء غير مؤكد بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يتركز على الحرب الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع قادة عسكريين، في فيديو نشره الكرملين، إن “التجارب النهائية استُكملت” للصاروخ بوريفيستنيك (طائر العاصفة بالروسية)، مصدرا أوامر بـ”تحضير البنى التحتية لوضع هذا السلاح قيد الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية”.

واضاف بوتين “إنه ابتكار فريد لا أحد غيرنا يمتلكه في العالم” مؤكدا أن الصاروخ “غير محدود المدى”.

وأفاد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف بأن الصاروخ أمضى في آخر تجربة أجريت له في 21 تشرين الأول/أكتوبر “حوالى 15 ساعة” في الجو اجتاز خلالها 14 ألف كيلومتر، مشددا على أن هذه المسافة “ليست حدا أقصى” له.

وأكد أن “مواصفات بوريفيستنيك التقنية تسمح باستخدامه بدقة مضمونة ضد مواقع عالية الحماية على أي مسافة كانت”.

وكان بوتين أعلن عام 2018 أن الجيش الروسي يطور مثل هذه الصواريخ القادرة بحسب قوله على تخطي كل أنظمة الاعتراض عمليا.

جاء ذلك في سياق مواجهة التحديات الأميركية في ظل توتر مع واشنطن آنذاك. أما الآن، بعد سبع سنوات، فإن الإعلان عن التجارب النهائية يأتي فيما يواصل الجيش الروسي عملياته في أوكرانيا، وقضمه البطيء لمساحات من أراضيها، رغم الخسائر الكبيرة التي يُمنى بها.

– “عقلانية عسكرية” –

رغم جهود الوساطة التي يضطلع بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم تعهّده أن ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا سريعا، ما زالت مفاوضات السلام بين موسكو وكييف متوقفة.

وأرجأ دونالد ترامب الثلاثاء إلى أجل غير مسمى لقاءه مع بوتين بعدما أعلن قبيل ذلك أن لقاء سيجمعه بنظيره الروسي في بودابست.

وبرّر ترامب إلغاء اللقاء بأنه لا يريد محادثات حول “لا شيء”، وذلك غداة فرض بلاده عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي.

والسبت، قال مجددا إنه لا يريد “إضاعة الوقت” في تنسيق موعد جديد مع بوتين من دون أن يكون هناك أفق لحل يُنهي الحرب في أوكرانيا.

مع ذلك، التقى مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل ديمتريف الجمعة والسبت مسؤولين في إدارة ترامب، بحسب ما قال مصدر روسي قريب من المباحثات لوكالة فرانس برس. ويُتوقع أن تتواصل هذه المباحثات الأحد.

من جهة أخرى، أوضح بوتين الأحد أنه لا ينوي وضع جدول زمني لوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال في لقاء مع قادته العسكرييين “لن نطوّع شيئا وفقا لتواريخ أو أحداث معينة (..) سنعتمد على عقلانية عسكرية”.

ميدانيا، تواصلت غارات الطائرات الروسيّة المسيّرة على كييف حيث سقط ليلا ثلاثة قتلى وأصيب ثلاثون بجروح من بينهم ستّة أطفال، بحسب السلطات المحلية.

في المقابل، أسفرت غارة أوكرانية بطائرات مسيّرة عن مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، بحسب السلطات المحلية.

