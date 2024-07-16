روسيا ستحد من الدخول إلى قرى حدودية بسبب القصف الأوكراني

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أعلنت روسيا الثلاثاء أنها ستفرض قيودا على دخول مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا اعتبارا من 23 تموز/يوليو بسبب القصف المنتظم لقوات كييف، في ما قد يشكل اعترافا بفشل فلاديمير بوتين الذي أمر بشن هجوم في أيار/مايو بغية وقف هذه الضربات.

في 10 أيار/مايو، أمر الرئيس الروسي قواته بشن هجوم في منطقة خاركيف الأوكرانية لإنشاء منطقة عازلة بهدف الحد من الضربات الأوكرانية باتجاه منطقة بيلغورود الروسية.

وقال حاكم بلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام “سنفرض قيودا على الوصول إلى 14 قرية حيث الوضع صعب للغاية”، بعد شهرين ونصف شهر من الهجوم الذي أمر به بوتين.

وإذ سيطرت القوات الروسية على بعض البلدات الأوكرانية في هذه المنطقة، فإنها لم تنجح في إقامة هذه المنطقة العازلة ولا حتى في اختراق الدفاعات الأوكرانية. وتكبدت خسائر فادحة للغاية، بحسب كييف.

وأقر غلادكوف الثلاثاء “لقد فقدنا العديد من المدنيين، ولدينا جرحى كثر” معتبرا أنه من الضروري “اتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية” موضحا “ستوضع نقاط تفتيش عند مداخل (هذه) البلدات وستتمركز فيها عناصر من قوات الأمن”.

وأضاف أن وسائل النقل العام “بما فيها سيارات الأجرة ستحظر” في هذه المناطق حيث لن يتمكن سوى “الرجال البالغين” من الدخول “وفقا لقواعد صارمة” حصرا، مثل ارتداء سترة واقية ووضع خوذة أو اصطحابهم من قبل جنود على متن مدرعة.

ويمنع دخول النساء والأطفال إلى المنطقة.

وكدليل على النتائج المحدودة التي حققها الهجوم على منطقة خاركيف، تواصل كييف مهاجمة منطقة بيلغورود يوميا، بواسطة مسيرات والمدفعية. وتؤكد أنها تستهدف المواقع العسكرية فقط، ولكن يتم الابلاغ بانتظام عن مقتل مدنيين.

ولطالما أكد الكرملين أن هجومه لن يؤثر على الأراضي الروسية، لكن الهجمات الأوكرانية هناك تزايدت خلال العام الماضي.

– الكرملين حذر –

ولم يعلق الكرملين على الفور على ذلك الإعلان.

دبلوماسيا، ردّ الكرملين بحذر شديد على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي فتح الباب الإثنين أمام محادثات مع موسكو، للمرة الأولى منذ ربيع العام 2022، طارحاً حضور موسكو قمة سلام مستقبلية.

وأكد زيلينسكي الإثنين أنّه يؤيّد حضور موسكو قمة مقبلة، بعد مؤتمر نُظّم في سويسرا منتصف حزيران/يونيو بشأن السلام في أوكرانيا وجمع عشرات رؤساء الدول والحكومات بينما استُبعدت روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع قناة “زفيزدا” نُقلت عبر تلغرام الثلاثاء، إنّ “قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه (زيلينسكي)”.

وكان زيلينسكي أعلن الإثنين أنّه يريد تقديم “خطّة للسلام العادل” في تشرين الثاني/نوفمبر (شهر الانتخابات الرئاسية الأميركية)، وذلك بعد عامين ونصف عام من بدء النزاع في أوكرانيا الذي خلّف مئات آلاف الضحايا.

وفي الوقت ذاته، أعرب عن أمله في عقد قمّة أخرى بشأن السلام في أوكرانيا يمكن أن تشارك فيها موسكو هذه المرة. وقال “أعتقد أنّه يجب أن يشارك ممثلون روس في هذه القمة الثانية”.

وتحتل روسيا حوالى 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، بينما لا تزال احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى سلام دائم بين كييف وموسكو، ضئيلة في هذه المرحلة.

في الواقع، وضع بوتين كشرط مسبق للمناقشات تخلي أوكرانيا عن خمس مناطق أعلنت موسكو ضمّها وعن تحالفها مع الغرب. في المقابل، تطالب كييف بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها.

وأعرب الخبير السياسي ألكسندر غابويف مدير معهد “كارنيغي روسيا أوراسيا” الذي يتخذ في برلين مقرّاً، عن اعتقاده أنّ تصريح زيلينسكي يأتي عقب “تعزيز موقف المجتمع الدولي” خلال القمة التي عُقدت في سويسرا حيث أبدت عشرات الدول دعمها لكييف.

وأوضح أنّه قبل زيلينسكي، طرح مسؤولون أوكرانيون مشاركة محتملة للروس في قمة ثانية “لتقديم إنذار نهائي لهم”.

وبينما أعرب عن شكوك، أشار إلى أنّه “من غير المرجّح” أن تؤدي هذه التصريحات الأوكرانية إلى “تغييرات ملموسة” على المستوى الدبلوماسي، ومن ناحية أخرى رأى أنّه “ليس لدى روسيا أيّ سبب للمشاركة في مؤتمرات دبلوماسية في هذه المرحلة”.

من جهته، قال إيفان كليشتش من المركز الدولي للدفاع والأمن في إستونيا لوكالة فرانس برس، إنّ غياب روسيا عن القمة في سويسرا ربما قلّل من قدرة أوكرانيا على الحصول على المزيد من الدعم من “خارج (المعسكر) الغربي”، الأمر الذي كان وراء تصريح زيلينسكي.

واعتبر أنّ “هذا قد يكون إشارة ضعيفة إلى أنّ المحرّمات المتمثّلة في إجراء اتصال مفتوح مع الروس لم تعد قوية”.

وفي الماضي، فشلت محاولات عدّة للوساطة والتفاوض.

وخلال الأسابيع الأولى من الهجوم الروسي عام 2022، التقى وفدان روسي وأوكراني في بيلاروس ثمّ في تركيا، من أجل محاولة التوصّل إلى اتفاق سلام، لكن ذلك لم يفض إلى نتيجة.

وفي شباط/فبراير 2023، قدّمت الصين حليفة روسيا، خطّة سلام لأوكرانيا، غير أنّ كييف وموسكو لم تعتمد عليها لاستئناف المناقشات.

من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن شركات أسلحة تشيكية ستنتج بنادق هجومية وذخائر على الأراضي الأوكرانية فيما تعاني كييف نقصا في الرجال والأسلحة وتسعى لبناء صناعتها العسكرية الخاصة بها.

بور/ناش-الح/غد