روسيا لم تبلّغ “حتى الآن” بأن الهند ستتوقف عن شراء نفطها (الكرملين)

afp_tickers

3دقائق

أكدت روسيا الثلاثاء أنها لم تبلّغ “حتى الآن” بأن الهند ستتوقف عن شراء نفطها، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك خلال إعلانه إبرام اتفاق تجاري بين واشنطن ونيودلهي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي “حتى الآن، لم نسمع أي تصريح من نيودلهي بهذا الصدد”.

وكان ترامب أعلن الاثنين التوصل الى “اتفاق تجاري” مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيرا الى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي، وقد تستعيض عنه بنفط فنزويلا الذي تسيطر عليه واشنطن منذ العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتعد الهند شاريا رئيسيا للنفط الروسي، واكتسبت أهمية إضافية بالنسبة الى موسكو التي فقدت الأسواق الغربية بسبب العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الأول/ديسمبر الهند حيث التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأكد له أن موسكو مستعدة لمواصلة تسليم نيودلهي النف “دون انقطاع”.

وهي ليست المرة الأولى يعلن فيها ترامب أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، من دون أن تتبيّن صحة ذلك.

وفرض ترامب في العام الفائت تعرفات جمركية بنسبة 25 في المئة على كل السلع الهندية، في إطار حرب تجارية أطلقها ضد دول عدة بينها شركاء تجاريون للولايات المتحدة. ثم قرر في آب/أغسطس فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأكد ترامب أنه بموجب اتفاق الاثنين، ستخفض الولايات المتحدة رسومها على الواردات الهندية من 25 الى 18 في المئة، على أن تلغي نيودلهي رسومها على المنتجات الأميركية.

وتربط روسيا والهند علاقات ودية منذ أعوام طويلة، وهما من الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” التي تقودها موسكو وبكين. كما تتعاونان بشكل مكثف في المجال الدفاعي، أن روسيا هي من أبرز موردي المعدات العسكرية للهند.

بور/كام/جك