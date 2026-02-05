روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى من دون أي تقدّم آخر في محادثات أبوظبي

تبادلت أوكرانيا وروسيا الخميس دفعة جديدة من الأسرى بموجب اتفاق توصلتا إليه في اليوم الثاني من المحادثات بينهما في أبوظبي بحضور الأميركيين، وفقا لما أفادت موسكو، لكنّ أي تقدّم لم يسجََّل في شأن الملفات الأخرى الهادفة إلى إنهاء الحرب بينهما، فيما أعربت كييف عن رغبتها في تحقيق “نتائج أسرع”.

وأعلنت ديانا دافيتيان المتحدثة باسم رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف في تصريح للصحافيين انتهاء المحادثات التي استمرت يومين بين كييف وموسكو وواشنطن.

ويبدو إلى الآن أن عملية تبادل الأسرى هذه هي النتيجة الملموسة الوحيدة للمفاوضات التي لم تثمر منذ أشهر بسبب قضية تقسيم الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف إلى جانب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك “إن (هذه المفاوضات) بالتأكيد ليست سهلة، لكن أوكرانيا كانت وستظل بنّاءة قدر الإمكان”، مضيفا “نريد نتائج أسرع”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن تبادلا حصل الخميس شمل 157 عسكريا روسيا في مقابل العدد نفسه من أسرى الحرب الأوكرانيين.

وسبق ذلك بدقائق إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي شارك في مفاوضات أبوظبي عن تبادل الأسرى الـ 314، وهو الأول منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وأضاف ويتكوف عبر حسابه على منصة إكس أن “التوصل الى هذه النتيجة تم بفضل مفاوضات سلام معمقة ومثمرة”، لكنه أقرّ بأن ثمة “عملا كثيرا للقيام به”، من دون أن يعطي أية تفاصيل.

وأسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والذي يُعدّ أسوأ نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، عن مئات الآلاف من القتلى وأدى إلى نزوح الملايين.

وتكثّف واشنطن منذ أشهر جهودها الدبلوماسية لإيجاد حل، لكن النتائج الملموسة الوحيدة حتى الآن اقتصرت على تبادل أسرى الحرب وجثث الجنود الذين سقطوا في المعارك.

– 55 ألف جندي أوكراني قُتلوا –

وطالبت موسكو الأربعاء كييف مجددا بقبول شروطها لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام، وبأن تتخذ “القرار الملائم”، ما يعزّز الشكوك بشأن فرص نجاح المحادثات التي تُجرى بدفع من ترامب.

وأبرز مطالب موسكو تخلّي كييف عن منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا بأكملها، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني، مقابل تجميد خط الجبهة.

وترفض كييف التخلي عن المنطقة، حيث تقع دفاعاتها الرئيسية ضد الهجمات الروسية، لكنها تخشى أن تدعم واشنطن موقف موسكو، وخصوصا أن الرئيس ترامب قطع كل المساعدات العسكرية تقريبا عن كييف منذ تسلّمه منصبه قبل عام، وعلى عكس سلفه جو بايدن، يؤدي دور الوسيط في هذا النزاع بدلا من موقف داعم لأوكرانيا.

وفي مقابلة على قناة “فرانس 2” التلفزيونية الفرنسية العامة مساء الأربعاء، قال زيلينسكي إنّ موسكو ستضطر إلى التضحية بـ800 ألف رجل إضافي لإكمال الغزو الروسي لهذه المنطقة.

وأضاف “سيستغرق الأمر عامين على الأقل مع تقدّم بطيء للغاية. في رأيي، لن يصمدوا كلّ هذه المدة”.

وأقرّ زيلينسكي بأنّ الصراع له أثر بالغ على قوات بلاده، إذ أسفر عن “عدد كبير” من المفقودين وبلغ عدد القتلى من الجنود الأوكرانيين “55 ألفا”، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات الغربية.

– ضربات ليلية روسية –

في الأثناء، تواصل روسيا الضغط على السكان الأوكرانيين عبر توجيه ضربات يومية.

وبعد توقف قصير بناء على طلب الرئيس الأميركي، استأنفت موسكو أيضا ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في البلاد الثلاثاء، ما تسبب في انقطاع التدفئة والكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل، في ظل درجات حرارة تقترب من 20 درجة تحت الصفر.

وتعرضت كييف ليلة الأربعاء لهجوم جديد من طائرات روسية مسيّرة، مما أدى إلى أضرار في أحياء عدة. ونقلت امرأة إلى المستشفى، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية.

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، تسببت الضربات الروسية بـ”أضرار جسيمة” للبنية التحتية للطاقة الخميس، مما أدى إلى توقف وسائل النقل العاملة بالكهرباء في بعض المناطق، حسبما ذكرت السلطات البلدية.

في هذا السياق، شكك أوكرانيون قابلتهم وكالة فرانس برس في إمكان التوصل إلى اتفاق، حتى إن بعضهم ذهب إلى حد التحدث عن إخراج في ما يتعلق بالمفاوضات، ورأوا ضرورة “الاستعداد للأسوأ والأمل في الأفضل”.

أما في موسكو، فأعرب الروس الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس عن أملهم في إنهاء الحرب. وقال أنتون، وهو مهندس يبلغ 43 عاما “لا بد من أن تنتهي الحرب يوما ما، فقد طفح كيل الجميع”.

أما ديمتري (44 عاما)، فتمنى “أن تكّف الطائرات المسيرة عن التحليق فوق رؤوسنا وأن يتوقف موت الناس”.

