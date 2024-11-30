روسيا وإيران تؤكدان دعمهما لسوريا في مواجهة المعارضة

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم السبت أن وزيري خارجية إيران وروسيا عبرا عن دعمهما لسوريا التي تشهد هجوما كبيرا تشنه جماعات معارضة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الوزير الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية بأن هجمات المعارضة جزء من خطة إسرائيلية أمريكية لزعزعة استقرار المنطقة.

وبحسب بيان صدر عن الخارجية الروسية حول المكالمة، عبر الوزيران عن “القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير للوضع في سوريا بسبب الهجوم الإرهابي الذي تشنه الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب”.

واتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى استقرار الوضع في سوريا.

وفي وقت سابق يوم السبت، بحث لافروف الأمر مع نظيره التركي هاكان فيدان.