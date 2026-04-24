روسيا والإمارات تطالبان باستئناف المحادثات من أجل حل أزمة الشرق الأوسط
24 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف دعا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق سريع ودائم للأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين عبرا خلال اتصال هاتفي “عن رؤيتهما المشتركة بشأن ضرورة استئناف المفاوضات من أجل التوصل سريعا إلى اتفاقات حول تسوية طويلة الأمد ومستدامة للأزمة، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة.”
