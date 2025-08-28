روسيا والصين تعدان مسودة قرار لمجلس الأمن لتمديد الاتفاق النووي الإيراني

reuters_tickers

1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون إن روسيا والصين وضعتا يوم الخميس اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة ستة أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فورا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين قد طلبتا التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)