روس آتوم الروسية: 20 شخصا لا يزالون في محطة بوشهر النووية الإيرانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس آتوم الروسية للطاقة النووية اليوم الثلاثاء إن 20 موظفا فقط لا يزالون في محطة بوشهر النووية الإيرانية، وذلك بعد إعلان الشركة أمس الاثنين بدء المرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء.

وسحبت روس آتوم، التي تشيد وحدتين جديدتين في موقع المحطة، مئات الموظفين منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير شباط.

وذكر ليخاتشيف أن الشركة يجب أن تكون “على أتم الاستعداد” لاستئناف بناء الوحدتين الثانية والثالثة عندما تسمح الظروف، وأن هذا الأمر لا يزال على رأس أولوياتها.

وأضاف أن آخر مجموعة من الموظفين الذين تم إجلاؤهم، والبالغ عددهم 108، من المتوقع أن تعبر الحدود من إيران إلى أرمينيا مساء اليوم الثلاثاء.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية