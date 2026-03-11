The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

روس آتوم الروسية تجلي المزيد من موظفيها من إيران وتقول 450 ما زالوا هناك

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 11 مارس آذار (رويترز) – قال أليكسي ليخاتشوف رئيس شركة روس آتوم الحكومية الروسية اليوم الأربعاء إن شركته تواصل إجلاء موظفيها من إيران بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد إلا أن نحو 450 منهم لا يزالون في محطة بوشهر النووية.

وذكر أن 150 موظفا غادروا بوشهر خلال الليل وعبروا الحدود إلى أرمينيا المجاورة وهم الآن في طريقهم إلى روسيا.

ومحطة بوشهر، التي بنتها روسيا، هي المحطة الوحيدة العاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في إيران. وتقوم روس آتوم ببناء وحدتين إضافيتين هناك، لكن ليخاتشوف قال الأسبوع الماضي إن أعمال البناء توقفت.

وسبق أن ذكر يوم الاثنين أن الوضع حول بوشهر لا يزال متوترا، دون أن تكون هناك أي هجمات على المحطة أو موقع البناء.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية