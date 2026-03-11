روس آتوم الروسية تجلي المزيد من موظفيها من إيران وتقول 450 ما زالوا هناك

موسكو 11 مارس آذار (رويترز) – قال أليكسي ليخاتشوف رئيس شركة روس آتوم الحكومية الروسية اليوم الأربعاء إن شركته تواصل إجلاء موظفيها من إيران بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد إلا أن نحو 450 منهم لا يزالون في محطة بوشهر النووية.

وذكر أن 150 موظفا غادروا بوشهر خلال الليل وعبروا الحدود إلى أرمينيا المجاورة وهم الآن في طريقهم إلى روسيا.

ومحطة بوشهر، التي بنتها روسيا، هي المحطة الوحيدة العاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في إيران. وتقوم روس آتوم ببناء وحدتين إضافيتين هناك، لكن ليخاتشوف قال الأسبوع الماضي إن أعمال البناء توقفت.

وسبق أن ذكر يوم الاثنين أن الوضع حول بوشهر لا يزال متوترا، دون أن تكون هناك أي هجمات على المحطة أو موقع البناء.

