روس آتوم تجلي أشخاصا من إيران وتبقي على العاملين في محطة بوشهر

1دقيقة

موسكو 28 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لروس آتوم أليكسي ليخاتشيف اليوم السبت إن شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية أجلت نحو 100 شخص من إيران، لكن موظفيها لا يزالون متواجدين في محطة بوشهر للطاقة النووية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران اليوم تستهدف قيادتها، وهو ما يجدد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت روس آتوم إنها أجلت جميع أبناء الموظفين، بالإضافة إلى “الموظفين غير الأساسيين” وأي شخص يرغب في مغادرة البلاد، وهو ما مجموعه 94 شخصا.

وقال ليخاتشيف “نراقب الوضع باستمرار ونقيم المخاطر. إذا لزم الأمر، ستكون هناك تدابير إضافية بالتعاون مع وزارة الخارجية لضمان سلامة موظفينا”.

ولم يقدم تفاصيل عن الوضع في بوشهر، لكنه قال إن المنشآت النووية “لا ينبغي أن تكون هدفا تحت أي ظرف من الظروف”.

وبوشهر التي بنتها روسيا هي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران. ويعمل موظفون روس في الموقع.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)