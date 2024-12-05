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روما: “الظروف غير متوافرة” لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي

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أفادت مصادر حكومية إيطالية الخميس أنّ “الظروف غير متوافرة” حاليا لتوقيع اتفاقية التجارة الحرّة بين الاتّحاد الأوروبي وتكتّل “ميركوسور” الأميركي الجنوبي.

وقالت المصادر إنّ “الحكومة الإيطالية تعتبر أنّ الظروف غير متوافرة لتوقيع النصّ الحالي”، مشيرة إلى أنّ روما تدعو إلى تعديل النص لتأمين قدر أكبر من الحماية لقطاع الزراعة الأوروبي.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تستعدّ فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للقاء قادة أربع دول أعضاء في ميركوسور هي الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي.

ويعقد الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والرباعي الأميركي اللاتيني في مونتيفيديو، وقد علّقت آمال كثيرة على احتمال أن تشهد هذه القمة توقيع الاتفاقية.

وفي 2019، أثمرت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور اتفاقا سياسيا، لكنّ دولا عدّة، في مقدّمها فرنسا، عرقلت إقراره.

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت معارضة هذا الاتفاق بسبب الأزمة الزراعية المستعرة في القارة العجوز.

وتعدّ مجموعة ميركوسور قوة زراعية عالمية، مع إنتاجها لفول الصويا والذرة والبن وقصب السكر واللحوم.

لوب/بم/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية