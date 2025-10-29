رومانيا تعلن أن الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في أوروبا

أبلغت واشنطن رومانيا وحلفاءها بأنها ستخفض عديد القوات الأميركية المنتشرة في بلدان حلف شمال الأطلسي الشرقية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في رومانيا الأربعاء، في خطوة سارع الناتو رسميا للتقليل من أهميتها.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الناتو مرارا وشدد على وجوب تحمّل الحلفاء الأوروبيين مسؤولية أكبر في الدفاع عن بلدان الحلف عبر زيادة الإنفاق العسكري في وقت تواجه أوكرانيا الغزو الروسي.

وجاء هذا الإعلان الأخير بعدما أفادت تقارير في وقت سابق هذا العام بأن واشنطن قد تسحب 10 آلاف جندي من شرق أوروبا، وهو أمر رأى محللون أن من شأنه تشجيع موسكو على القيام بتحرّكات عدائية.

لكن وزير دفاع رومانيا يونوت موستيانو قال إن القرار ليس “انسحابا”.

وأورد خلال مؤتمر صحافي عقده بعد صدور بيان الوزارة “لا نتحدث عن انسحاب للقوات الاميركية، بل عن وقف مناوبات فرقة كانت تنشر عناصر لها في العديد من دول حلف شمال الاطلسي، بما فيها بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر”.

جاء في بيان وزارة الدفاع أن قرار “تغيير عديد القوات الأميركية” هو “ثمرة أولويات جديدة للادارة الرئاسية الاميركية، أعلنت في شباط/فبراير”.

وأضاف أن ألف جندي أميركي سيبقون في رومانيا للمساعدة في “ردع أي تهديد وليشكلوا ضمانا لالتزام الولايات المتحدة حيال الأمن الإقليمي”.

وتفيد آخر أرقام حكومية بأن نحو 1700 جندي أميركي ينتشرون في رومانيا.

من جانبه، أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش للصحافيين أن بلاده “لم تتلق أي معلومات.. عن خفض في عدد عناصر القوة في بولندا”.

– “يضعف الأمن” –

وأكد مسؤول في الناتو لفرانس برس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الحلف مسبقا بالخطوة وقلل من أهميتها.

وقال “حتى مع هذا التعديل، فإن وجود القوات الأميركية في أوروبا يبقى أكبر مما كان عليه لسنوات عديدة، مع وجود عدد أكبر بكثير من القوات الأميركية في القارة مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل العام 2022″، مضيفا أن التزام واشنطن حيال الحلف ما زال “واضحا”.

وشدد موستيانو على أن “القدرات الاستراتيجية لم تتبدل”، لافتا الى أن “منظومة الدفاع المضادة للصواريخ في ديفيسيلو لا تزال تعمل في شكل كامل”.

وأضاف “تبقى القاعدة الجوية في كامبيا تورزي موقعا أساسيا بالنسبة الى العمليات الجوية والتعاون بين الحلفاء، في موازاة استمرار تطوير قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو. والعلم الاميركي سيظل مرفوعا في المواقع الثلاثة”.

وأشار الى أن “مجموعة قتالية جوية ستبقى في قاعدة كوغالنيسيانو، كما كان الأمر قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا”.

لكن المحلل لدى جامعة سانت أندروز في اسكتلندا فيليبس أوبراين حذّر من أن القرار الأميركي “سيضعف أمن” رومانيا التي تعد دولة “على الخطوط الأمامية”.

وأضاف عبر “إكس” “أرجوك استيقظي أوروبا — الولايات المتحدة لن تدافع عنك في وجه روسيا”.

