روما تحتج لدى إسرائيل بعد سقوط قذيفة على قاعدة إيطالية في لبنان

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روما (رويترز) – قالت إيطاليا يوم الجمعة إن قذيفة مدفعية سقطت على قاعدة للقوة الإيطالية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ووعدت إسرائيل بالتحقيق في الأمر.

وجاء في بيان إيطالي أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر واحتج على الهجمات الإسرائيلية على أفرادها وبنيتها التحتية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال تاياني إنه يجب ضمان سلامة جنود اليونيفيل وشدد على “عدم قبول” الهجمات.

وجاء في البيان الإيطالي أن ساعر “أكد على إجراء تحقيق فوري” في حادثة القذيفة التي لم تنفجر.

أنشئت بعثة الأمم المتحدة التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 2006، في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على امتداد “الخط الأزرق” الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.

ومنذ أن شرعت إسرائيل في حملة برية بلبنان في مواجهة مقاتلي حزب الله في نهاية سبتمبر أيلول، اتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بمهاجمة قواعدها عمدا، بما في ذلك إطلاق النار على قوات حفظ السلام وتدمير أبراج مراقبة.