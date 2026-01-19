رووداو: فرار نحو 1500 عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية من سجن الشدادي في سوريا

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر موقع رووداو الكردي نقلا عن فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن نحو 1500 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية فرّوا من سجن الشدادي في سوريا.

وقال الجيش السوري في وقت سابق إن عددا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فرّوا من سجن كان خاضعا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الشدادي شرق البلاد، متهما القوات الكردية بإطلاق سراحهم. ولم يذكر الجيش عدد الفارّين.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد عطية للنشرة العربية )