رويبو: المزيد من الدول مستعدة للاعتراف بإسرائيل

afp_tickers

1دقيقة

قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الجمعة إن عددا إضافيا من الدول مستعدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لكن القرار سيعتمد على اتفاق إقليمي واسع.

وأضاف روبيو أثناء جولة في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشرف عليه الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة أن نهاية مستدامة للحرب ستشجع دولا أكثر على الانضمام للاتفاقات الابراهيمية التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل في العام 2020.

وقال روبيو للصحافيين “لدينا الكثير من الدول التي ترغب في الانضمام” لهذه الاتفاقات.

وأضاف “أعتقد أن هناك بعض الدول التي يمكن إضافتها الآن إن أردنا ذلك، لكننا نريد أن نقوم بشيء كبير بهذا الشأن، ونحن نعمل على ذلك”.

وتابع قائلا “أعتقد أن ذلك قد يكون من نتائج تحقيق بعض هذه الأمور” مشيراً إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

سكت/خلص/كام