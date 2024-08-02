رويترز تنفي نشر تقرير عن هجوم صاروخي وشيك على إسرائيل

1دقيقة

(رويترز) – نفت وكالة رويترز يوم الجمعة أن تكون نشرت تقريرا عن استعدادات وشيكة لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل، وذلك بعد تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عن الوكالة قولها ذلك.

وقال متحدث باسم رويترز “أي ادعاءات بأن رويترز نشرت ما يشير إلى استعدادات وشيكة لهجوم باليستي من جانب إيران، بما في ذلك أن الأقمار الصناعية والرادارات رصدت انطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من إيران واليمن والعراق باتجاه إسرائيل، أو أن تركيا والعراق أغلقتا مجالهما الجوي، كاذبة. رويترز لم تنشر ذلك”.