رويترز نكست-الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار والانتقال المدني في السودان

reuters_tickers

2دقائق

أبوظبي (رويترز) – دعا أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وقال قرقاش في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية بأبوظبي، إن مستقبل السودان يجب أن يتضمن انتقالا مدنيا وليس مجلسا عسكريا.

وأضاف أن السودان لا يسمح في الوقت الراهن للإمارات بالقيام بالدور الإنساني الذي تضطلع به في غزة، لكنه عبر عن استعداده لتوسيع نطاق الجهود بمجرد السماح بذلك.

ويقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية من أجل السيطرة على السودان منذ أبريل نيسان 2023، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويتركز القتال حاليا بمدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، والتي تهدف قوات الدعم السريع إلى أن تكون قاعدة لحكومة موازية شكلتها خلال الصيف.

ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات بتقديم دعم لقوات الدعم السريع يشمل الأسلحة المتطورة والمقاتلين المرتزقة، وهي اتهامات نفتها الإمارات بشكل متكرر.

وقال متعاملون ومسؤولون إن العلاقات توترت بين البلدين، وفرضت الإمارات مؤخرا حظرا فعليا على الذهب السوداني، مما وجه ضربة لاقتصاد البلاد.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)