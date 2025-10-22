The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رويترز نكست-قرقاش: الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أبوظبي (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يوم الأربعاء إن الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة، مؤكدا على ضرورة توفير الأمن لإسرائيل إلى جانب إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

وقال قرقاش في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي “هل سنستمر في هذا النوع من الآراء المتطرفة حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية؟، على سبيل المثال، من قبل اليمين الإسرائيلي الذي يجب أن يفهم أن هذا لن يزول”.

وأضاف قرقاش، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات في الفترة من 2008 إلى 2021 “المواجهة المباشرة لم تسفر عن نتائج بالنسبة للإسرائيليين أو الفلسطينيين”.

وأضاف قرقاش أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر “خطا أحمر”. ولعب قرقاش دورا مهما في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في 2020 التي تمت بوساطة أمريكية.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية