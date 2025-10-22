رويترز نكست-قرقاش: الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة

أبوظبي (رويترز) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يوم الأربعاء إن الآراء المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية لم تعد صالحة، مؤكدا على ضرورة توفير الأمن لإسرائيل إلى جانب إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات الحياة.

وقال قرقاش في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي “هل سنستمر في هذا النوع من الآراء المتطرفة حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية؟، على سبيل المثال، من قبل اليمين الإسرائيلي الذي يجب أن يفهم أن هذا لن يزول”.

وأضاف قرقاش، الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات في الفترة من 2008 إلى 2021 “المواجهة المباشرة لم تسفر عن نتائج بالنسبة للإسرائيليين أو الفلسطينيين”.

وأضاف قرقاش أن أي ضم للأراضي الفلسطينية سيعتبر “خطا أحمر”. ولعب قرقاش دورا مهما في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في 2020 التي تمت بوساطة أمريكية.

(تغطية صحفية جنى شقير ونيرة عبد الله – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)