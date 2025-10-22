رويترز نكست-مدير العمليات في دي بي ورلد: سلاسل التوريد مستقرة رغم هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

1دقيقة

أبو ظبي (رويترز) – قال تيمن ميستر المدير التنفيذي للعمليات العالمية في دي بي ورلد الإماراتية يوم الأربعاء في مقابلة خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي إن سلاسل التوريد مستقرة على الرغم من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وشن الحوثيون في اليمن هجمات منذ عام 2023 على سفن في البحر الأحمر يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل قائلين إن هذا يأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب في غزة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وجنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)