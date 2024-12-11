ريابكوف لشبكة إن.بي.سي نيوز: روسيا نقلت الأسد “بطريقة آمنة للغاية”

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(رويترز) – قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة بثت يوم الثلاثاء إن روسيا نقلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى روسيا بشكل آمن للغاية.

وأضاف ريابكوف للشبكة “هو آمن وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي”.

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد للمحاكمة قال ريابكوف “روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية”.