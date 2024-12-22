رياح عاتية تتسبب بإلغاء رحلات في مطار هيثرو قبيل عطلة عيد الميلاد

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تعثرت خطط العديد من المسافرين إلى بريطانيا لقضاء عطلة عيد الميلاد الأحد بعدما أجبرت الرياح العاتية مطار هيثرو في لندن على إلغاء نحو 100 رحلة.

وأعلن أكثر المطارات البريطانية ازدحاما أنه “بسبب الرياح القوية والقيود على المجال الجوي، تم إلغاء عدد صغير من الرحلات الجوية اليوم”، مؤكدا أن نحو 100 رحلة قد تأثرت.

وفقا للموقع الالكتروني للمطار، تقلع نحو 650 رحلة يوميا من هيثرو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا إن التحذيرات المتعلقة بالرياح ستظل سارية حتى الساعة التاسعة مساء (21,00 ت غ) الأحد، مع توقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.

كما نبهت شركة “بي أن أو فيريز” إلى أن الرحلات البحرية بين لارن في أيرلندا الشمالية وكايرنريان في جنوب اسكتلندا قد ألغيت حتى الساعة الثامنة مساء (20,00 ت غ) على الأقل، بينما قالت شركة تشغيل السكك الحديدية “سكوت ريل” إنها فرضت قيودا على السرعة على بعض الخدمات في اسكتلندا.

جوب/سام/ود