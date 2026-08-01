رياح عاتية تزيد من صعوبة إخماد سلسلة حرائق في اليونان

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أفاد وزير الحماية المدنية في اليونان بأن مئات من عناصر الإطفاء يبذلون جهودا حثيثة السبت لإخماد حرائق تهدد منتجعا ساحليا شهيرا ومناطق أخرى، في ظل هبوب رياح عاتية في البلاد.

وأوضح إيفانغيلوس تورناس في مداخلة متلفزة أن الرياح العاتية أوجدت “ظروفا بالغة الصعوبة، ما أدى في كثير من الحالات إلى عجز الطائرات عن سحب المياه أو إسقاطها بسبب الاضطرابات الجوية الشديدة”.

وقال جهاز الإطفاء إن أكثر من 400 رجل إطفاء يكافحون الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو على خليج كورنثيا، على بعد حوالى 70 كيلومترا الى شمال غرب أثينا. كما يتصدى نحو 100 رجل إطفاء لحريق آخر في إيغياليا شمال شبه جزيرة بيلوبونيز.

وقال مساعد المتحدث باسم الجهاز يانيس أرتوبيوس لقناة “اي آر تي” التلفزيونية الحكومية، إن الرياح كانت قوية لدرجة أن رجال الإطفاء في المكان “لم يتمكنوا حتى من فتح أبواب سياراتهم”.

وأورد ديموس إيكونومو، الذي يعيش بالقرب من بورتو جيرمينو في فيليا المجاورة وجاء للمساعدة، أن العديد من المنازل احترقت.

بحسب موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا، سُجلت سرعة رياح تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة السبت.

واندلع الحريق الجمعة بالقرب من قرية آيوس فاسيليوس الساحلية المجاورة. وتجاهل السكان في البداية نداء الدفاع المدني بالإخلاء، واضطرت الفرق إلى إنقاذ نحو 300 شخص بحرا.

وقال تيودور جياناروس خبير الأرصاد الجوية المتخصص في حرائق الغابات وكبير الباحثين في المرصد الوطني في أثينا، إن الأضرار التي لحقت بمنطقة بورتو جيرمينو “لا يمكن تصوّرها”.

وأضاف في منشور عبر فيسبوك “يبدو أن المساحة المتضررة تتجاوز 4 إلى 5 آلاف هكتار”.

وشهدت مناطق عدة في اليونان حرائق غابات هذا الأسبوع، من بينها جزيرة كريت السياحية، بينما قضى حتى الآن ثلاثة من عناصر الإطفاء.

وبحسب موقع meteo.gr، أتت الحرائق في كريت على نحو 5 آلاف هكتار في الجزيرة. كما أشار الموقع إلى أن حريقا آخر اندلع في جزيرة باروس السياحية في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتهم قرابة ألف هكتار.

والجمعة، هدد حريق آخر ضاحية خايداري الواقعة في غرب أثينا، ما استدعى إجلاء سكان قسم منها.

وصدر تحذير من الدرجة القصوى لخطر اندلاع الحرائق السبت في منطقة أثينا الكبرى، وأجزاء من شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، ووسط اليونان، والمنطقة الحدودية مع تركيا.

جبه/رك-ب ق/ناش