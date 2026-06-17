ريبسول الإسبانية توقّع اتفاقا للتنقيب عن النفط في فنزويلا

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وقّعت شركة النفط الإسبانية “ريبسول” الثلاثاء اتفاقا للتنقيب عن حقل في منطقة نفطية مهمة في فنزويلا.

وقادت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تحكم في ظل ضغوط من الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير، إصلاحات نفطية لفتح القطاع أمام استثمارات خاصة.

ووقّعت كراكاس سلسلة اتفاقات مع شركات دولية منذ أن خففت واشنطن العقوبات المفروضة على شركات النفط العاملة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية.

وفي نيسان/أبريل، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “بي بي” لاستكشاف الغاز في المنطقة الحدودية البحرية مع ترينيداد وتوباغو.

وقال هيكتور أوبريغون رئيس شركة النفط الحكومية الفنزويلية عبر التلفزيون الرسمي “هذه المرة، بالإضافة إلى الغاز، نسعى أيضا إلى تنمية إنتاج النفط”.

وينص الاتفاق مع “ريبسول” على استكشاف حقل في بحيرة ماراكايبو مهد انتاج النفط الفنزويلي حيث بدأ الاستغلال التجاري قبل أكثر من قرن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول جوسو جون إيماز “التزمت ريبسول بالاستثمار في فنزويلا”.

ووصفت رودريغيز ريبسول بأنها “شريك ملتزم” تجاه فنزويلا حتى “في الأوقات الصعبة”.

وقالت “الأبواب مفتوحة أمامكم في فنزويلا لمواصلة تطوير استثماراتكم، وهي استثمارات مكفولة بموجب اللوائح الجديدة”.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أن استكشاف حقول جديدة متوقف منذ حوالى عقد.

وتنتج فنزويلا حوالى مليون برميل نفط يوميا، وهو رقم لا يزال بعيدا من الذروة التي بلغتها البلاد قبل نحو عشرين عاما وتمثّلت في ثلاثة ملايين برميل يوميا.

مبج/س ح