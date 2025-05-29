زاكربرغ يؤكد أن عدد مستخدمي أداة الذكاء الاصطناعي “ميتا إيه آي” بلغ مليارا

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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة “ميتا” ومؤسسها مارك زاكربرغ الأربعاء أن عدد مستخدمي “ميتا إيه آي” بلغَ مليارا يستعينون مرة واحدة على الأقل شهريا بأداة المساعَدة هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسبق لزاكربرغ أن كتب على “فيسبوك” في نهاية نيسان/أبريل الفائت “من خلال مختلف تطبيقاتنا، يستعمل +ميتا إيه آي+ نحو مليار مستخدم نشط شهريا”.

وكرر زاكربرغ هذا التصريح الأربعاء في الاجتماع السنوي لمجموعته العملاقة لشبكات التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلانات أبرزت فيها الشركات المنافسة وفي مقدّمها “غوغل” عدد مستخدمي أدواتها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “غوغل” سوندار بيتشاي الأسبوع المنصرم إن خدمة “إيه آي أوفرفيوز” التي توفر إجابات مكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي عن الاستفسارات على محرّك البحث “تضم أكثر من 1,5 مليار مستخدم”.

وأضاف “هذا يعني أن +غوغل+ يضع الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول عدد من الناس أكبر من عدد مستخدمي أي منتج آخر في العالم”.

وبعد نجاح أداة المساعدة “تشات جي بي تي” القائمة على الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة “أوبن إيه آي” في نهاية عام 2022، بدأت شركات التكنولوجيا العملاقة باستثمار عشرات مليارات الدولارات لتوفير أدوات منافسة.

ودمجت “ميتا” الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها سعيا إلى أن تجتذب أداتها المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي أكبر عدد من المستخدمين في العالم.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، وصل عدد مستخدمي منصة واحدة على الأقل يوميا من منصات “ميتا” إلى 3,5 مليارات في مختلف أنحاء العالم.

ويظهر المُساعد القائم على الذكاء الاصطناعي بسهولة بالغة على “واتساب” و”إنستغرام”، بمجرد إجراء بحث، من من دون الحاجة إلى البحث عنه بالتحديد.

كذلك أطلقت “ميتا” قبل شهر “ميتا إيه آي” كتطبيق منفصل.

وأشار سوندار بيتشاي الأسبوع الفائت إلى أن لدى “جيميناي”، مساعد الذكاء الاصطناعي من “غوغل”، 400 مليون مستخدم نشط شهريا. وفي شباط/فبراير، بلغ عدد مستخدمي أداة “أوبن إيه آي” النشطين أسبوعيا 400 مليون.

جوج/ب ح/جك