زاكربرغ يصف بـ”الخطأ” ضغط الحكومة الأميركية على الشبكات الاجتماعية لإزالة محتويات عن كوفيد

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رأى رئيس “ميتا” مارك زاكربرغ الاثنين في رسالة إلى لجنة في الكونغرس الأميركي أن الضغط الذي مارسته الحكومة الأميركية على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة لإزالة المحتوى المتعلق بكوفيد-19 عام 2021 كان “خطأ”.

وفي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، والتي كشف عن مضمونها أعضاء اللجنة الجمهوريون، تناول مارك زاكربرغ الجدل المتعلق بإدارة المحتوى على منصاته.

وتأتي هذه التصريحات قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة الفاصلة عنها سيلا من المعلومات المضللة وخصوصا في ما يتعلق بالمرشحين.

وفي ما يتعلق بالجائحة، ذكّر مؤسس “فيسبوك” بأن إدارة الرئيس جو بايدن ضغطت “بشكل متكرر لأشهر عدة” عام 2021 على فرق المجموعة “لفرض رقابة على بعض المحتويات المتعلقة بكوفيد-19، ومنها ما يرتبط بالفكاهة والتهكم”.

وكتب زاكربرغ “أعتقد أن الضغط الذي مارسته الحكومة كان خطأ، ويؤسفني أننا لم نكن أكثر صراحة في شأن ذلك”.

وأضاف “أنا واثق من أننا يجب ألا نتنازل عن معاييرنا المتعلقة بالمحتوى بسبب ضغوط من أي إدارة، ونحن على استعداد للرد في حال تكرّرَ هذا الموقف”.

بورلا-سها/ب ح/جك