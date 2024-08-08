زعماء أمريكا وقطر ومصر يدعون إسرائيل وحماس لاستئناف المحادثات في 15 أغسطس

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(رويترز) – دعا زعماء الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان مشترك صدر يوم الخميس إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى استئناف المحادثات “الملحة” يوم 15 أغسطس آب لسد كافة الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

وقالت الدول الثلاث التي شاركت في جهود وساطة بين الجانبين لإنهاء الحرب في غزة في البيان إن المحادثات يمكن أن تجري في الدوحة أو القاهرة.

وجاء في البيان “لقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ… ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم إيفاد مفاوضين للمشاركة في اجتماع 15 أغسطس آب “من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري”.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من حركة حماس.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين رهائن في غزة.

وأطلقت إسرائيل على إثر ذلك حملة عسكرية على غزة أسفرت وفقا لوزارة الصحة في القطاع عن مقتل ما لا يقل عن 39699 فلسطينيا. ولا تفرّق إحصاءات الوزارة بين المقاتلين والمدنيين.